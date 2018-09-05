В Омске против феминистки возбудили дело о разжигании ненависти к мужчинам

Следственное управление Следственного комитета по Омской области возбудило уголовное дело в отношении феминистки Любови Калугиной из-за публикаций во «ВКонтакте». Об этом агентству «Город55» сообщила старший помощник главы регионального управления СК Лариса Болдинова.

«В отношении Калугиной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, в настоящее время проводится расследование», — сказала Болдинова.

По данным информационно-аналитического центра «Сова», уголовное дело возбудили после проверки, начатой из-за 12 публикаций Калугиной, которые «возбуждают ненависть к мужчинам».

Посты Калугиной привлекли внимание некоего жителя Биробиджана, который написал в Центр по противодействию экстремизму заявление, будучи оскорблен как представитель социальной группы «мужчины». Проверку начали весной 2017 года.