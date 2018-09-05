Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов прекратил сухую голодовку

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, находящийся под арестом, прекратил сухую голодовку в СИЗО. Об этом сообщила его супруга Анастасия Удальцова, передает Интерфакс.

«Вчера в связи с плохим самочувствием и неудовлетворительными показателями, с которыми его выписали в понедельник из больницы, он начал пить, но голодовку прекращать не планирует», — рассказала она.

1 сентября, в 18 день голодовки, Удальцова в третий раз госпитализировали из спецприемника с обезвоживанием, вызванным голодовкой. По словам его жены, состояние Удальцова тяжелое.

Лидер «Левого фронта» объявил голодовку 14 августа после того, как его приговорили к 30 суткам административного ареста. По мнению суда, перед началом митинга против пенсионной реформы 28 июля он якобы организовал другое несанкционированное мероприятие и озвучивал на нем лозунги.

19 августа, на пятый день голодовки, Удальцов был госпитализирован с обезвоживание в городскую клиническую больницу №52. Оппозиционер также жаловался на боли в почках. После этого его снова доставили в спецприемник, откуда 26 августа вновь госпитализировали.