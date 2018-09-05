Кемеровского блогера задержали из-за GIF со свастикой в «Одноклассниках»

Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера из Кемерово Станислава Калиниченко по административному делу по статье 20.3 КоАП («Публичная демонстрация нацисткой атрибутики»). Об этом сообщила «Медиазона».

Калиниченко пришел на заседание Заводского районного суда в качестве слушателя по иску, подданному им к СИЗО. После слушания двое сотрудников Центра «Э» и инспектор подошли к блогеру и уведомили его об администратвином деле.

«Эшники выследили, и здесь, в фойе, начали приставать с этими КОАП. Так и получилось, что оказался сразу возле суда, и можно рассмотреть дело об АП прямо здесь. Совпадение», — сообщил в своем твиттере Калиниченко.

Он также рассказал, что ему показали скриншоты GIF-изображения в «Одноклассниках» 2016 года, на которых четыре человека в черной форме с оружием стоят на стене, с которой свисает флаг со свастикой.

В документе также говорилось, что в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» были обнаружены «два графических изображения, публично демонстрирующих атрибутику и символику, сходную с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения».

Напомним, в августе 2018 года в Кемерове прекратили уголовное дело против Калиниченко, которого обвиняли в применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По словам блогера, в 2016 году два полицейских подошли к нему на улице и попросили подписать протокол о распитии спиртных напитков на улице. После того как Калиниченко отказался, правоохранители отвезли его в отдел полиции, где, по его словам, душили и избивали.

Следствие полагало, что на входе в помещение для административно задержанных Калиниченко ударил одного из полицейских «в область лица». На видеозаписи из ОВД, опубликованной юристом Артуром Сташем, видно, что задержанный налетел на одного из полицейских из-за толчка.