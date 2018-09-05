Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британские прокуроры считают причастными к отравлению бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двоих россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом сообщается на сайте британской прокуратуры.

У британских прокуроров есть доказательства причастности россиян к преступлению, им будет предъявлены официальные обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка убийства Скрипаля, его дочери и полицейского Ника Бейли, причинение тяжкого вреда их здоровью и использование отравляющего агента «Новичок» вопреки закону о химическом оружии.

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu — Daniel Sandford (@BBCDanielS) September 5, 2018

Как пишет журналист Би-би-си Дениел Стэнфорд, россияне прилетели в Лондон 2 марта и остановились в гостинице City Stay на Боу-Роуд в восточном Лондоне. В их номере также были обнаружены следы «Новичка». 4 марта, после того, как на дверной ручке дома Скрипалей в Солсбери появился «Новичок», они покинули Великобританию.

The suspects were caught on CCTV on Wilton Road at 11.58 on the Sunday “moments before the attack” pic.twitter.com/Zou2EZ07pH — Daniel Sandford (@BBCDanielS) September 5, 2018

По данным британского таблоида The Sun, «Новичок» привезли в Великобританию во флаконе из-под духов Nina Ricci «Premier Jour». В компании предположили, что флакон был сделан кустарным способом, так как имеет специальный аппликатор. Именно эту упаковку, как предполагается, могли подобрать на улице в Эймсбери британец Чарли Роули и его спутница Дон Стерджес, которая скончалась от отравления «Новичком».

Police say Russian suspects smuggled Novichok nerve agent into the U.K. via a counterfeit Nina Ricci perfume bottle https://t.co/mSZHgaixjR pic.twitter.com/nWMof9kDL5 — Bloomberg (@business) September 5, 2018

Следователи выяснили, что обоим россиянам около 40 лет, они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными.

«Мы не будем обращаться в Россию по поводу выдачи этих людей, поскольку российские законы не позволяют этого сделать, это стало ясно после просьб о выдаче в других случаях. Если эта позиция изменится, тогда будет сделан запрос об экстрадиции», — говорится в заявлении британского ведомства.

Тем не менее, у британской полиции есть ордер на арест, что означает, что россияне могут быть задержаны в другой стране.

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Напомним, в марте этого года бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии, несколько месяцев они провели в больнице. Следователи выяснили, что их отравили нервным агентом «Новичок».

Через два месяца с признаками отправления нервным агентом были госпитализированы британцы Чарли Роули и Дон Стерджес. 8 июля Стерджесс умерла в больнице.

Лондон официально обвиняет в отравлении Скрипалей Россию, однако Москва заявляет, что не имеет к этому отношения.