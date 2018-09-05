Результаты российских легкоатлеток Абакумовой и Лебедевой аннулировали за нарушение антидопинговых правил

Чемпионка мира в метании копья из России Мария Абакумова получила четырехгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

Положительными оказались допинг-пробы, которые она сдала после Олимпийских игр в Пекине-2008 и победного чемпионата мира в Тэгу-2011. Дисквалификация Абакумовой отсчитывается с 18 мая 2016 года. Результаты 32-летней спортсменки аннулированы с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года.

Помимо этого за нарушение антидопинговых правил была дисквалифицирована российская прыгунья в длину Татьяна Лебедева. Дисквалификация отсчитывается с 12 сентября 2016 года. Результаты спортсменки с 18 августа 2008 года по 17 августа 2010 года аннулированы. Таким образом, спортсменку лишили двух серебряных медалей Игр в Пекине, завоеванных в прыжках в длину и в тройном прыжке.

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лебедеву и Абакумову серебра Олимпиады в Пекине, а также золота в Тэгу. Россиянки подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но они были отклонены.