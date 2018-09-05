Шестикратный чемпион Олимпийских игр по шорт-треку Виктор Ан завершил карьеру

Шестикратный чемпион Олимпийских игр по шорт-треку Виктор Ан завершил спортивную карьеру. Об этом рассказал глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов, передает РИА Новости.

«Виктор Ан решил завершить карьеру. К сожалению, после всех переговоров он решил, что не будет работать у нас в качестве тренера. Мы очень благодарны ему за весь вклад, который он сделал в развитие шорт-трека в России», — сказал Кравцов.

По его словам, Ан принял такое решение из-за семейных обстоятельств — он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее.

До декабря 2011 года Виктор Ан выступал за Южную Корею. 32-летний Ан выиграл три золотые медали на Олимпиаде-2006 в составе сборной Южной Кореи и трижды победил на Играх-2014 в Сочи в качестве представителя сборной России.

Ан не получил допуск на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Весной 2018 год Ан завоевал две золотые медали на чемпионате России в Санкт-Петербурге.