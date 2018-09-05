«Имена и фотографии ни о чем не говорят». МИД России ответил на заявление Лондона об отравлении Скрипалей

В МИД России не смогли рассказать о тех людях, которых британская прокуратура назвала подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на официального прещдставителя МИД России Марию Захарову.

«В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», — сказала Захарова.

При этом Захарова призвала Лондон перейти «от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».

Ранее прокуратура Великобритания заявила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов являются подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей.

У британских прокуроров есть доказательства причастности россиян к преступлению, им будет предъявлены официальные обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка убийства Скрипаля, его дочери и полицейского Ника Бейли, приченение им тяжких телесных повреждений и использование отравляющего агента «Новичок» вопреки закону об использовании химического оружия.

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu — Daniel Sandford (@BBCDanielS) September 5, 2018

«Мы не будем обращаться в Россию по поводу выдачи этих людей, поскольку российские законы не позволяют этого сделать, это стало ясно после просьб о выдаче в других случаях. Если эта позиция изменится, тогда будет сделан запрос об экстрадиции», — говорится в заявлении британского ведомства.

Тем не менее, у британской полиции есть ордер на арест, что означает, что россияне могут быть задержаны в другой стране.

Напомним, что 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.