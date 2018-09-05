Обвиненного на Украине в государственной измене журналиста Вышинского госпитализировали из зала суда

Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского о его медицинском обследовании. Об этом сообщает РИА Новости. Журналист был госпитализирован из зала суда.

«Ходатайство было подано в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья Кирилла, непонятным „лечением“ в условиях СИЗО. Ранее Кирилл переносил инфаркт, поэтому и просим немедленно оказать медицинскую помощь», — сообщил адвокат Андрей Доманский.

Суд должен был рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Вышинскому.

Ранее Вышинскому продлили арест до 13 сентября. Ему предъявили новое обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. В прокуратуре Крыма сообщили, что в ходе обысков в банковском сейфе журналиста нашли и изъяли пистолет и патроны к нему.

Напомним, Украина обвинила Вышинского в государственной измене и публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «воспрепятствование законной деятельности журналиста» (ст. 144 УК РФ) и «привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности» (ст. 299 УК РФ). Вышинский является гражданином Украины и России одновременно.