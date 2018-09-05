Генпрокуратура будет контролировать все дела по экстремизму

Региональные власти обязали сообщать в Генпрокуратуру о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений экстремистской направленности. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Теперь все уголовные дела о преступлениях экстремистской направленности в стране будут находиться на особом контроле», — заявила координатор законодательных инициатив ОНФ Наталья Костенко.

Уточняется, что генпрокуратура будет держать на контроле все стадии рассмотрения подобных дел.

По поручению президента России ОНФ совместно с Генпрокуратурой занимается анализом использования в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности».​

Во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил, что молодежь стали часто сажать за репосты в соцсетях. Он отметил, что много людей также несправедливо привлекают к уголовной ответственности по статье об экстремизме. Президент заявил, что «судебная, правоприменительная практика» по делам об экстремизме «должна находиться в поле зрения общественности и должна корректироваться».