Тереза Мэй назвала сотрудниками ГРУ подозреваемых в отравлении Скрипалей

Подозреваемые в отравлении россиян Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, чьи имена ранее опубликовала британская прокуратура, являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин.

По ее словам, операцию в Солсбери одобрили не только руководители ГРУ, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве. Какие именно это фигуры, Мэй не уточнила.

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu — Daniel Sandford (@BBCDanielS) September 5, 2018

Ранее в британской прокуратуре опубликовали имена россиян, которых назвали подозреваемыми в отравлении Скрипалей. Их зовут Александр Петров и Руслан Боширов.

Следователи выяснили, что обоим россиянам около 40 лет, они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными.

У британских прокуроров, согласно заявлению, есть доказательства причастности россиян к преступлению, и им будет предъявлены официальные обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка убийства Скрипаля, его дочери и полицейского Ника Бейли, причинение тяжкого вреда их здоровью и использование отравляющего агента «Новичок» вопреки закону о химическом оружии.

Как пишет журналист Би-би-си Дениел Стэнфорд, россияне прилетели в Лондон 2 марта и остановились в гостинице City Stay на Боу-Роуд в восточном Лондоне. В их номере также были обнаружены следы «Новичка». 4 марта, после того, как на дверной ручке дома Скрипалей в Солсбери появился «Новичок», они покинули Великобританию.

По данным британского таблоида The Sun, «Новичок» привезли в Великобританию во флаконе из-под духов Nina Ricci «Premier Jour». В компании предположили, что флакон был сделан кустарным способом, так как имеет специальный аппликатор. Именно эту упаковку, как предполагается, могли подобрать на улице в Эймсбери британец Чарли Роули и его спутница Дон Стерджес, которая скончалась от отравления «Новичком».

В МИД России не смогли рассказать о тех людях, которых британская прокуратура назвала подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», — сказала Захарова.

Напомним, что 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.