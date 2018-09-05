«Единая Россия» приостановила членство оштрафованного за ДТП с двумя погибшими тюменского депутата

В Тюмени областное отделение «Единой России» приостановило членство в партии спикера городской думы Дмитрия Еремеева, которому суд назначил штраф в 160 тысяч рублей за ДТП с двумя погибшими. Решение единороссов связано с уголовным делом, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу отделения партии.

«Решением президиума регионального политсовета партии приостановлено членство Еремеева в связи с уголовным делом», – сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 3 сентября Тюменский райсуд прекратил уголовное дело в отношении председателя думы Тюмени Еремеева, который минувшим летом стал участником ДТП, в котором погибли два человека. Суд назначил Еремееву штраф в размере 160 тысяч рублей.

5 сентября прокуратура Тюменской области обжаловала решение суда. Ведомство потребовало отменить постановление о закрытии дела и вернуть его следствию.

В ночь на 25 июня Еремеев за рулем Toyota Land Cruiser столкнулся с Toyota Avensis, во второй иномарке погибли водитель и пассажир. В отношении спикера возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.