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Мосгорсуд оставил Навального под арестом за январскую акцию

Общество

 

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на решение Тверского суда, который назначил политику Алексею Навальному 30 суток ареста за январскую акцию. Об этом в твиттере написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Навального задержали 25 августа у подъезда его дома за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве еще 28 января. Его признали виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). 

Политик уверен, что нынешний арест связан с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста, который планируется провести по всей России 9 сентября, в Единой день голосования.

Власти Москвы отказались согласовать акцию против пенсионной реформы 9 сентября. Глава департамента региональной безопасности Владимир Черников рассказал, что заявка сторонников Навального была отклонена, потому что в этот день в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду. Альтернативной площадки для проведения публичного мероприятия активистам предложено не было.

Теги:
nt, мосгорсуд, навальный
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