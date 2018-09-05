Музыкант из Санкт-Петербурга сыграл на рояле на свалке, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам

Петербургский пианист Павел Андреев сыграл на вершине горы одной свалок на рояле несколько классических композиций, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Об этом сообщило издание «Собака.ru».

Скриншот из Инстаграма музыканта

«В течение 6 часов мы находились среди тонн мусора, моря чаек. Запах порой бывал невыносимый. Взяли с собой респераторы», — рассказал музыкант.

По его словам, сотрудники полигона «очень помогли» Андрееву с доставкой рояля на гору, они также провели инструктаж техники безопасности и оказывали другую поддержку.

Напомним, проблему утилизации отходов стали активно обсуждать в 2017 году. Например, полигон «Кучино», находящийся рядом с Балашихой, закрыли в середине 2017 года после обращения местных жителей к президенту России Владимиру Путину.

В марте 2018 года ситуация с мусорным полигоном «Ядрово» обострилась в Волоколамске. В городе был введен режим ЧС, а потом в местную больницу за помощью обратились 50 детей из разных школ города с симптомами отравления.