В Эстонии арестовали двух человек по обвинению в шпионаже в пользу России

Харьюский уездный суд Эстонии арестовал офицера эстонского главного штаба Сил обороны Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте err.ee.

По версии следствия, Метсавас и Волин передавали секретные данные Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в течение пяти лет за вознаграждение.

Эстонская сторона заявляет, что Метсавас участвовал в проектах развития артиллерии Эстонии, и у него также был доступ к информации о инфраструктуре стран-союзников по НАТО.

Задержанный работал в Силах обороны с 2008 года. Вместе с отцом, который сейчас находится на пенсии, а в советские годы был в погранслужбе КГБ СССР, они получили гражданство Эстонии в 1990-е годы.

Напомним, в июле стало известно о задержании и аресте жительницы Калининграда Антонини Зиминой по подозрению в государственной измене (статья 275 УК). Зимина до 2016 года занимала пост директора Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Сейчас этой организацией руководит ее муж Константин Антонец.

На данный момент Зимина входит в Клуб друзей Фонда Горчакова (фонд поддержки публичной дипломатии, созданный по распоряжению президента России в 2010 году) и является его независимым экспертом. Среди ее профессиональных интересов указана политика стран Балтии в отношении России и «идентичность политической элиты Латвии».