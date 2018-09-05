У программы «Воскресное время» на «Первом канале» сменится ведущий

Телеведущий Валерий Фадеев больше не будет вести программу «Воскресное время» на «Первом канале» и сосредоточится на работе в Общественной палате. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе «Первого канала».

«Валерий Фадеев хочет сосредоточиться на работе в Общественной палате и давно говорил, что подготовка телепрограммы отнимает у него слишком много времени. Поэтому мы договорились, что он будет вести „Воскресное время“ до конца минувшего сезона, который закончился в июне», — пояснили в пресс-службе.

Ближайшая программа должна выйти в эфир 9 сентября. Кто будет новым ведущим, пока не сообщается.

Фадеев был ведущим воскресного выпуска программы «Время» с сентября 2016 года. В 2017 году он возглавил Общественную палату.

Помимо работы на «Первом», Фадеев занимает пост главного редактора журнала «Эксперт» и входит в высший совет «Единой России».