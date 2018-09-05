СМИ: Минкомсвязи отказалось от идеи тотального перехода на СИМ-карты с шифрованием от ФСБ

Министерство цифрового развития прекратило разработку проекта по обязательному переходу мобильных операторов на СИМ-карты с использованием средств шифрования от ФСБ, утверждает RNS со ссылкой на два источника.

«В соответствии с приказом в год должно было меняться 200 млн СИМ-карт. То есть возникал бизнес на 1 млрд долларов», — сказал источник. По его словам, в министерстве подсчитали, что при себестоимости каждой сертифицированной СИМ-карты в 30 центов производители называли закупочную цену в 5 долларов.

Собеседник RNS заявляет, что над приказом перестали работать после смены руководства министерства и ухода из ведомства пяти заместителей. «Поменялось руководство, там немного другие взгляды на эту проблему. Я думаю, что они будут сначала вести переговоры с ФСБ», — сообщил источник.

При этом он уточнил, что это не значит, что над проектом перестали работать совсем. «Я думаю, что он так или иначе будет принят, вопрос — когда. Уже делали отсрочку до декабря 2019 года», — заявил он.

В пресс-службе Минкосмсвязи RNS не стали комментировать информацию. Замминистра, курирующий вопросы телекоммуникаций Олег Иванов не ответил на звонки корреспондентов.

Напомним, минкомсвязи предложило внедрить на сетях связи российские системы криптографической защиты, которые потребуют перехода на новые сим-карты. В проекте закона также было сказано, что операторы должны идентифицировать абонентов с использованием сертифицированного Федеральной службой безопасности (ФСБ) шифрования. Данные требования предусматривает «закон Яровой».

Как рассказали «Коммерсанту» в МТС, в Минкомсвязи хотят, чтобы операторы меняли сим-карты абонентов через каждые 15 месяцев. При этом единовременная замена сим-карт, которые уже находятся у абонентов, не предусмотрена. В «Вымпелкоме» «Коммерсанту» сказали, что из-за новых требований все участники рынка потратят более пяти миллиардов рублей.