Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в метро

Черемушкинский суд Москвы арестовал на два месяца до 3 ноября Нурлана Мурадова, обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская», сообщает Интерфакс.

Ему было предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. По версии следствия, сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов, после чего тот выстрелил в него.

На сайте СК говорится, что в ходе обысков у Мурадова нашли футболку со следами, схожими с кровью. Следствие также проверит, законно ли арестованный получил российское гражданство.

Тело полицейского с огнестрельным ранением было обнаружено в подсобном помещении на станции метро «Курская» 2 сентября. О задержанию Мурадова по подозрению в убийстве стало известно на следующий день. На опубликованном СК видео было запечатлено, как он сообщает уборщице об обнаружении убитого.