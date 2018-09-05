«Фонтанка» узнала о данных загранпаспортов и зарубежных поездках обвиняемых в отравлении Скрипалей

Обвиняемые в отравлении Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров часто летали в Европу, а их заграничные паспорта, по которым были куплены билеты в Лондон, отличались друг от друга только последней цифрой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на неназванные источники.

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu — Daniel Sandford (@BBCDanielS) September 5, 2018

Так, они вылетели из московского Шереметьево в аэропорт Лондона «Гэтвик» 2 марта 2018 года рейсом SU2588. Авиабилеты на этот рейс были приобретены ими по заграничным паспортам серии «65», номера документов отличаются последней цифрой — «...1297» и «...1294».

У них также заранее были куплены обратные билеты, причем на два рейса подряд из Хитроу в Шереметьево – вечерний 4 марта и ночной 5-го. Как ранее утверждали британские власти, подозреваемые в отравлении покинули Великобританию 4 марта.

По данным «Фонтанки», по их заграничным паспортам часто летали в Европу: с сентября 2016 года по март 2018-го они посетили Амстердам, Женеву, Милан и Париж. При этом Александр Петров до отравления Скрипалей уже как минимум однажды бывал в Лондоне — с 28 февраля по 5 марта 2017 года.

Читайте также Смерть гражданки Великобритании от все того же «Новичка» резко изменила политический ландшафт

Издание также раскрыло часть информации из их паспортов. Так, Александр Петров родился 31 июля 1979 года. Человек с таким же именем был в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов ФГУП НПО «Микроген».

Руслан Боширов родился 12 апреля 1978 года в Душанбе, был зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на улице Большая Набережная. По словам жильцов этого дома, в указанной квартире проживает пожилая женщина, мужчину же они там не видели.

Помимо этого, «Фонтанка» нашла странность в данных о Баширове. Так, в 2015 году на него завели два исполнительных производства за автомобильные штрафы, полученные с разницей в три дня – 20 и 23 июля. При этом номера производств идут не по порядку (первому присвоен 433048, второму – 432322), несмотря на то, что их оформляло одно подразделение – межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов № 1 Москвы.

5 сентября британские прокуроры обвинили двоих россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что операцию в Солсбери одобрили не только руководители ГРУ, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве. Какие именно это фигуры, Мэй не уточнила.

Напомним, что 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.