СМИ сообщили о возвращении Сергея Яковлева на должность главреда «Коммерсанта»

Сергей Яковлев, в июле покинувший пост главного редактора газеты «Коммерсант» и шеф-редактора одноименного издательского дома, вскоре вернется на свою позицию. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в руководстве издательского дома.

«Это было запланировано. Говорили же, что на время ушел по личным обстоятельствам», — приводит телеканал слова источника в руководстве издательского дома.

Сам Яковлев не смог подтвердить или опровергнуть изданию эту информацию и только сказал, что по-прежнему находится в отпуске.

О том, что Яковлев покинул свой пост по личным обстоятельтствам, стало известно 12 июля. Временно исполняющим его обязанности был назначен генеральный директор АО «Коммерсантъ» Владимир Желонкин. Позднее в разгворе с RTVI Яковлев говорил, что «до сентября будет на паузе по обстоятельствам, которые от него не зависят».

Сергей Яковлев работает в ИД «Коммерсант» с 1997 года. С 1999 года он был главредом журнала «Деньги», входившего в издательский дом. В 2014 году стал главным редактором газеты «Коммерсант».