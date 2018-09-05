Полицейские провели осмотр в псковском отделении «Яблока»

В псковское отделение партии «Яблока» пришли трое полицейских с понятыми для проведения осмотра. Об этом в телеграме сообщило «МБХ-медиа». В пресс-службе партии «Новой газете» подтвердили эту информацию.

Полицейские пришли в офис «Яблока» по заявлению в ЦИК от кандидатов в губернаторы Псковской области — Сергея Кулакова от «Партии пенсионеров России» и Игоря Романова от «Партии роста».

Тот заявил, что «Яблоко» призывало голосовать против всех на выборах 9 сентября, после слов главы псковского отделения Льва Шлосберга «Мы призываем поставить каждому «по кресту, каждому фрику» 27 августа в эфире Шлосберг Live.

Собеседник «Новой» отметил, что заявление было подано Кулаковым только сегодня и было рассмотрено на заседании местного избиркома, которое закончилось в 17 часов. Полицейские прибыли в отделение «Яблока» уже около 18:15, осмотр длился около полутора часов.

«МБХ-медиа» также опубликовало видео, на котором сотрудник полиции ходит по офису партии, а также газеты «Псковская губерния», находящейся с ней в одном здании.

Накануне партия «Яблоко» отправила жалобу председателю Верховного Суда России на отказ зарегистрировать выдвинутых псковским отделением партии кандидатов.

Недавно судья Верховного суда оставил в силе отказ Псковского областного суда в регистрации двум кандидатам на выборах глав районов в Псковской области. С исками об отмене регистрации членов «Яблока» обращались кандидаты от «Партии роста».

Напомним, на 9 сентября в России назначен Единый день голосования. Согласно докладу фонда «Либеральная миссия», на парламентские и губернаторские выборы не допустили ни одного кандидата от оппозиционных партий, а среднее число выдвинутых и зарегистрированных партсписков оказалось самым низким с 2012 года.