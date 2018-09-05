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В Петербурге задержали участника акции в честь столетия «красного террора»

Общество

 

В Петербурге полицейские задержали участника акции памяти жертв «красного террора» Вячеслава Кельцева, сообщает «ОВД-Инфо».

По слова полицейских, причиной для задержания стало нарушение правил ПДД и неповиновение сотрудникам полиции. По словам источника «ОВД-Инфо», при задержании на Кельцева сначала надели наручники, но потом их сняли. Полицейские сказали, что повезли задержанного в отдел полиции № 43.

5 сентября в Петербурге у Соловецкого камня на Троицкой площади проходит акция памяти жертвам «красного террора» в честь столетия со дня создания одноименного декрета Совета народных комиссаров.

Ранее мэрия Сыктывкара не согласовала активистам пикет у здания ФСБ к столетию Красного террора, объяснив это отсутствием согласия «лица, в ведении которого находится территория», управления ФСБ по Коми.

Теги:
задержания, память, акции, петербург, va
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