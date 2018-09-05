РБК узнал о подготовке выборов в ДНР и ЛНР после гибели Захарченко. Ранее их планировали отменить

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) пройдут выборы глав регионов и парламентов, сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле и властей самопровозглашенных республик.

7 сентября Народный совет ДНР, по словам депутата Владислава Брига, должен проголосовать по вопросу о проведении выборов главы республики. «Гибель Александра Захарченко — один из факторов, влияющих на обсуждение, которое велось еще до трагического события», — приводит РБК его слова.

Несмотря на то, что представитель ЛНР не ответил на запрос издания, по словам его источника в Кремле, выборы пройдут в обеих самопровозглашенных республиках — и в ДНР, и в ЛНР. Ранее РБК сообщал, что власти намерены отменить планировавшиеся на ноябрь выборы глав регионов, поскольку из Москвы не направлялось прямых указаний о проведении выборов и средств для их финансирования.

Один источник издания заявил, что Москва пока не определилась с кандидатурой нового лидера ДНР (в ЛНР же основным кандидатом остается и.о. республики Леонид Пасечник), другой источник назвал список кандидатов «очевидным» и добавил, что в нем не будет новых лиц.

«История с «варягами», например политтехнологом Александром Бородаем в Донецке (прим. — в ДНР в 2014 году) и топ-менеджером «Реновы» Маратом Башировым в Луганске (прим. — в ЛНР также в 2014 году), не получилась, поэтому ставка будет на местных», — цитируют РБК своего собеседника.

Среди вероятных кандидатов в ДНР — и.о. главы региона Дмитрий Трапезников, выживший после взрыва в «Сепаре» министр доходов и сборов Александр Тимофеев («Ташкент»), глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, а также действующий и бывший спикеры Народного совета ДНР — Денис Пушилин и Андрей Пургин.

В середине августа РБК объясняло возможную отмену выборов в самопровозглашенных республиках тем, что оно может сорвать продление властями Украины об особом статусе территорий Донбасса (изначально принят на три года в октябре 2014 и продлен на год в 2017 году), а также привести к новым санкциям и рискам для минских переговоров.

Напомним, главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко убили 31 августа. Его взорвали в кафе «Сепар» в центре Донецка. Помимо Захарченко от взрыва пострадали еще 11 человек, в том числе министр налогов ДНР Александр Тимофеев. По данным донецких властей, в ночь перед инцидентом в кафе было заложено безоболочное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно.