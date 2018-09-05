В Нижнем Новгороде задержали координатора штаба Навального Дмитрия Силивончика. Об этом сообщается на странице сообщества «Команда Навального | Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

«Полиция пришла в штаб и принудительно увезли его в ОП № 5 для составления протокола по статье 20.2, часть 2 (организация митинга без подачи уведомления)», — говорится в сообщении.

Силивончика доставили в отделение полиции, откуда он не выходил на связь.

В Краснодаре по той же статье задержали сотрудницу штаба Веру Холодную. На странице штаба уточняется, что суд по ее протоколу назначен на 6 сентября.

Самого Навального задержали 25 августа у подъезда его дома за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве еще 28 января. Его признали виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и назначил 30 суток ареста.

9 сентября в разных городах России сторонники Навального пройдут акции протеста против повышения пенсионного возраста. В Нижнем Новгороде и в Краснодаре митинги не согласовали.