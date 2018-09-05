ФБК ответил на жалобу ЦИК главе Google о рекламе митинга Навального на Youtube

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального не увидел оснований для претензий Центральной избирательной комиссии к продвижению на Youtube ролика о митинге против пенсионной реформы 9 сентября. Об этом говорится в письме юриста ФБК Ивана Жданова в адрес ЦИК.

ФБК не считает митинги 9 сентября предвыборной агитацией и не видит препятствий их проведению: «Избирательное законодательство не устанавливает никаких особенностей для проведения публичных мероприятий в день выборов, нет их и в законодательстве о публичных мероприятиях», — пишет Жданов в письме, отмечая, что в самом ролике нет призывов проголосовать за того или иного кандидата.

«Озабоченность ЦИК выглядит странно, поскольку ее компетенция распространяется только на отношения, связанные с выборами», — говорится в письме.

4 августа СМИ сообщили, что представитель ЦИК написал письмо главному исполнительному директору Google Ларри Пейджу, где потребовали прекратить размещать рекламу Алексея Навального на Youtube с призывом прийти на митинг 9 сентября. С подобным обращением к компанием обратились также Генпрокуратура, Федеральная антимонопольная служба и Роскомнадзор.

В опубликованном на сайте Навального письме ЦИК говорится, что пользователям Youtube через рекламные инструменты, такие как push-уведомления и прероллы (рекламный ролик перед просмотром видео), поступала информация о готовящихся митингах против пенсионной реформы, а также первый ролик об акции 9 сентября.

Напомним, акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября Навальный анонсировал в начале августа. Власти Москвы отказались согласовать акцию, поскольку в этот день в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду.

Самого Навального 27 августа арестовали на 30 суток за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Тогда по всей России был задержан 371 человек, почти 120 из них арестовали или оштрафовали. Сам политик уверен, что нынешний арест связан с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста.