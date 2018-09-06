«Левада-центр»: в России резко вырос уровень социальной напряженности

В России резко выросла социальная напряженность, причем граждане обеспокоены не какой-то конкретной проблемой, а «это повышение общей тревожности и недовольства», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на главу «Левада-центра» Льва Гудкова.

В «Леваде-центре» выяснили, респондентов волнует повышение цен (72%), обнищание населения (52%) и рост безработицы (48%). Еще 30% респондентов упомянули экономический кризис и несправедливое распределение доходов.

Социологи также узнали, что граждан волнуют проблемы экологии (этот показатель увеличился на 9% и равняется 25%), а также рост числа уголовных преступлений и «кризис морали, культуры и нравственности».

По словам Гудкова, показатели каждого пункта опросника в новом исследовании в среднем выросли на треть. «Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом. И тут еще пенсионная реформа. Нарушение негласного общественного договора», — заключил эксперт.

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Он также отметил, что недовольство начало расти с декабря 2017 года, но временно прекратилось во время президентской компании, так как произошла «накачка населения обещаниями».

При этом, как показали исследования, меньше всего россиян беспокоят теракты в Чечне и на Северном Кавказе, рост заболеваемости СПИДом, ограничение гражданских прав и конфликты во властных кругах.

Ранее Социологи зафиксировали резкий рост ксенофобии у россиян за прошедший год. Больше всех респонденты не хотели бы видеть в России цыган, китайцев и вьетнамцев.