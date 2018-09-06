Компаниям из «списка Белоусова» предложили профинансировать проекты «Цифровой экономики»

Государственную программу «Цифровая экономика», которая входит в так называемые «майские указы» президента России Владимира Путина, профинансируют компании из «списка Белоусова», выяснила газета «Ведомости».

По словам участников заседания АНО «Цифровая экономика», рабочая группа под руководством министра финансов Антона Силуанова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина рассмотрит некоторые выбранные проекты из госпрограммы, в которые и предложат вложиться бизнесу.

Отметим, что 5 сентября помощник президента Андрея Белоусова избрали председателем наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика».

Ранее газета уже сообщала, что государство предложило бизнесу найти средства на финансирование внебюджетной части государственной программы «Цифровая экономика» 2019-2024 годов, примерная сумма которой составит 1,5 триллиона рублей.

По словам источника газеты, средства направят на развитие шести направлений. Почти все из них пойдут на реализацию проектов по направлению «Информационная инфраструктура». Расходы на остальные пять впоследствии могут вырасти, отмечает он. Взамен для исполнителей программы государство обсуждает льготные ставки по кредитам.

Напомним, в середине августа стало известно, что Белоусов направил Путину письмо, в котором предложил изъять у 14 нефтехимических, химических и металлургических компаний более 500 миллиардов рублей, которые пойдут на исполнение «майского указа».

Позже три российских министерства, которым поручили выразить свое мнение относительно идеи Белоусова об изъятии сверходоходов, по данным РБК, не поддержали ее. Представители бизнеса и РСПП также раскритиковали предложение помощника президента. Поэтому было решено провести встречу с представителями бизнеса, Белоусовым, Силуановым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

На ней также присутствовали представители 16 промышленных компаний, в том числе «Сибура», НЛМК, «Евраза», «Мечела», «Алросы», «Северстали», «Уралхима», «Норильского никеля» и других. Еще до начала встречи Белоусов, отвечая на вопрос журналиста,сказал: «Мы, кажется, договорились».

«500 млрд руб. это верхняя граница, если на 200-300 млрд руб. найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо», – считает помощник президента.

«Уклонисты», по словам Белоусова, наверное, будут, но ими должны заниматься в бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. Главное, чтобы не Следственный комитет,пошутил председатель РСПП Шохин.