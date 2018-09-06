Россиянам разрешили приезжать в Тайвань без виз до 2019 года

Тайвань ввел безвизовый режим для граждан России до 31 июля 2019 года, пока он будет проходить в тестовом режиме. Об этом сообщил МИД страны.

Таким образом, россияне смогут находится в Тайване без визы в течение двух недель. Новое правило начало действовать с 6 сентября.

До этого для поездки на остров требовалась виза, для которой было необходимо собирать стандартный пакет документов. Стоимость визы составляла от 50 долларов.

Напомним, в июле 2018 года Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о взаимной отмене визового режима. Отметим, что с февраля 2017 года гражданам России, которые собирались поехать в ОАЭ, не нужно было оформлять визы заранее, так как они проставлялись в аэропорту.

Также Оман упростил гражданам въезда условия для въезда на свою территорию. Раньше для въезда в страну необходим был спонсор, под которым понимался гражданин Омана, туристический оператор из Омана или юридическое лицо со 100% омановским или смешанным капиталом. Теперь это подтверждать не нужно. Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин выступал за введение безвизового режима между Россией и Мексикой.