Во время встречи с кандидатом в губернаторы Подмосковья произошла стрельба

На встрече 5 сентября кандидата в губернаторы региона от «Альянса зеленых» Лилии Беловой с избирателями в деревне Мехово Сергиево-Посадского района к толпе подъехала машина, из которой неизвестные открыли стрельбу, сообщил ТАСС.

«Когда встреча подходила к концу, в толпу с людьми въехала «Газель». За ней следовала легковая машина, из которой было сделано несколько выстрелов в сторону кандидата», — заявили в пресс-службе штаба.

В сообщении штаба на странице «ВКонтакте» говорится, что легковая машина уехала, а участники схода заблокировали «Газель». Позже полиция задержала обоих водителей. В результате инцидента никто не пострадал, а Белова написала заявлению в полицию о попытке покушения на нее.

До этого Белова записала видеообращение к другому кандидату в губернаторы Подмосковья Андрею Воробьеву, в котором пригласила его на «дебаты» в Мехово 5 сентября. По словам Беловой, у жителей этой деревни «накопились вопросы», которые они бы хотели задать действующему губернатору. Они связаны со строительством мусороперерабатывающего комплекса.

Напомним, 9 сентября в Подмосковье пройдут выборы губернатора. В них будут участвовать помимо Воробьева и Беловой, Кирилл Жигарев (ЛДПР), Борис Надеждин («Партия роста»), Константин Черемисов (КПРФ) и Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»).