116-й день голодовки. У администрации президента начались пикеты в поддержку Сенцова

Активисты пришли к администрации президента с табличками «Сенцов 116», чтобы поддержать объявившего 116 дней назад голодовку украинского режиссера Олега Сенцова. На данный момент у АП проводят одиночные пикеты два человека.

Организатор одиночных пикетов Юлия Самойлова. Фото: Виктория Одиссонова/ Новая газета

Сегодня 116-й день голодовки Сенцова pic.twitter.com/rSImzdePyq — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 6, 2018

Организатор пикетов, педагог-психолог Юлия Самойлова, рассказала, что планирует сделать акцию постоянной: «Два дня люди будут стоять здесь и потом у Окуджавы (прим. — у памятника Булату Окуджаве на Арбате). С 10 до 19, пока работает администрация, — просто ночью пикеты запрещены. Хотя, почему бы не сделать круглосуточной такую акцию».

Активисты разбились на небольшие группы, сегодня по несколько часов будут стоять 8 человек, поочередно сменяя друг друга. «Тем более, если мы хотим привлекать больше людей, то нужно создать некое дежурство, примерно как на мосту Немцова. И вот когда ты стоишь в таком пикете, ты как будто бы немного с ним», — рассказала Самойлова.

Одиночный пикет у администрации президента. Фото: Виктория Одиссонова/ Новая газета

Активисты рассказали, что прохожие подходят к ним и часто спрашивают про Сенцова. Юлия Самойлова говорит, что если после их плакатов «хотя бы несколько человек залезут в интернет и посмотрят, кто такой Олег Сенцов и за что он сидит, то это будет уже неплохо».

Напомним, режиссер отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги. Он был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

15 августа комиссия по вопросам помилования в ЯНАО отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. По словам родственников осужденного, сам Сенцов выступает против написания прошения о помиловании.

За освобождение украинского режиссера выступили многие правозащитники и деятели культуры. Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.