РБК: в администрации Иркутской области изъяли документацию перед выборами

Представители Следственного комитета (СК), полиции и прокуратуры начали изымать документы в здании иркутской областной администрации. Об этом сообщили РБК со ссылкой на два источника.

По его словам, изымают только документы, а не обыскивают все здание. В пресс-службе прокуратуры изданию заявили, что не располагают информацией, а в СК сказали о плановых мероприятиях в здании администрации.

«Выемки связаны, в том числе, с бывшим мэром, а сейчас вице-губернатором [Виктором] Кондрашовым, который идет на выборы в законодательное собрание и серьезно теснит единоросса [Андрея] Лабыгина. Кондрашову вменяют, что он что-то не так указал в декларации об имуществе. Правительство уже дало ответ, что в декларации нет нарушений», — уверяют источники РБК.

На каких основаниях собеседник издания сделал вывод, что Кондрашов «теснит» Лабыгина, он не уточнил. При этом член ЦК КПРФ Андрей Андреев отмечает, что «обвинения (Кондрашеву) связаны со старыми заявлениями прокуратуры и следственных органов в отношении кандидатов КПРФ».