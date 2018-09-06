Нижняя палата Конгресса США одобрила санкции за кибератаки

Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против исполнителей и заказчиков кибератак, финансируемых за счет государств. Теперь законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент США.

Согласно тексту закона, президент должен составить и регулярно обновлять (как минимум раз в неделю) список лиц и организаций, причастных к кибератакам. В законопроекте широко признаки, по которым к ним можно причислить: вмешательство в электоральный процесс, нарушение компьютерной сети в одном из важных секторов инфраструктуры, незаконное присвоение денег и сведений о финансовом секторе для получения выгоды.

Против лиц из списка президент должен ввести как минимум одно из предусмотренных ограничений: заморозка активов в США, ограничения на торговлю, запрет на въезд на территорию страны, запрет на инвестиции в иностранные компании или госдолг, отказ в предоставлении негуманитарной помощи и кредитов от госструктур США (как например, Экспортно-импортного банка), а также склонение международных институтов к отказу в выделении кредита.

В законопроекте говорится, что санкции будут введены против всех иностранных государств, которые будут вмешиваться в деятельность США. Так, в преамбуле говорится о заявлении под присягой в сенате директора национальной разведки Дэна Коатса в феврале 2018 года, который предупредил о готовящемся вмешательстве со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Описанные в законопроекте ограничения во многом дублируют вступившие 27 августа в силу ограничения против России за применение химического оружия в британском Солсбери при отравлении Скрипалей. Закон о санкциях ввел запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Вторая часть санкций будет введена в случае, если Россия за три месяца не предоставит гарантии того, что не будет использовать химоружие в будущем, и не даст согласия на «инспекции объектов экспертами ООН». Второй этап предполагает понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и прекращение экспорта и импорта между странами.