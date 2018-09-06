В МИДе усомнились в подлинности фотографий подозреваемых в отравлении Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в подлинности фотографий подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, опубликованных британскими следователями.

В эфире телеканала «Россия 1» Захарова обратила внимание на два снимка, которые были сделаны 2 марта в лондонском аэропорту Гэтвик.

«Одинаковое место, один и тот же коридор, одно и то же время, вплоть до секунды. То есть либо это наложенные фотографии, дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ, которые научились ходить одновременно», — заявила Захарова.

«Это уже троллинг уровня Бог», — добавила официальный представитель МИД.

Ранее британская полиция опубликовала фото подозреваемых в отравлении россиян и показала их маршрут во время их визита в Великобританию. На фотографиях, сделанных в аэропорту Гэтвик 2 марта, преступники по очереди запечатлены в одно и то же время в аналогичном помещении (коридоре).

Коридоры-турникеты после таможни в Гэтвике. В ряд 8 проходов. Ракурсы разные. Красные отметки справа разные. pic.twitter.com/hNQ9TeF3eq — Алексей Венедиктов (@aavst) September 6, 2018

Daily Mail уточняет, что после таможенного контроля в Гэтвике пассажиры проходят через коридоры к выходу. Издание предположило, что россияне могли разделиться, чтобы не ждать в очереди, и прошли через разные коридоры.

Напомним, 5 сентября британские прокуроры обвинили двоих россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что отравившие Скрипалей были сотрудниками Главного разведывательного управления Минобороны России, а операцию в Солсбери одобрили не только руководители ГРУ, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве. Какие именно это фигуры, Мэй не уточнила.

В МИД России заявили, что ничего не знают о Боширове и Петрове. «Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», — заявили в министерстве.