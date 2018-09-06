В Челябинске возбудили уголовное дело за комментарии во «ВКонтакте» о митинге Навального 9 сентября

Управление Следственного комитета по Челябинской области завело дело по статье о призывах к массовым беспорядкам (ч.3 ст. 212 УК) за комментарии во «ВКонтакте» об акции против пенсионной реформы 9 сентября. Об этом в телеграм-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Дело было возбуждено против жителей Челябинска Игоря Валеева, Тараса Лобойченко и других «неустановленных лиц» за комментарии в группе «Челябинск против повышения пенсионного возраста». По версии следствия, они призывали к «массовым беспорядкам, участию в них», а также к «применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов».

Как сообщил Znak.com координатор местного штаба Навального, оба мужчины опубликовали комментарии под первым постом в группе. Так, Лобойченко написал: «Только Алое поле или Площадь Революции!!! Никаких колющенко (прим. — сквер им. Колющенко), там никто не видит и все опять будем стоять как бараны в загоне!» На что Валеев ответил ему: «Тарас, так им проще всех в автозак загнать и не париться».

Утром у Тараса Лобойченко прошел обыск, в результате которого у него изъяли компьютер и телефон. После этого его увезли на допрос в Следственный комитет.

4 августа Znak.com со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал о возбуждении уголовного дела против неназванного жителя Челябинска по той же статье о призывах к беспорядкам (ч.3 ст. 212 УК) так же за комментарии в группе во «ВКонтакте».

Сам 25-летний челябинец рассказал изданию, что в своих комментариях он говорил о необходимости «противостоять незаконным действиям сотрудников ОМОНа, не позволять им избивать и задерживать протестующих». В частности, в одним из них он предостерег участника сообщества, который предлагал принести холодное оружие на митинг. Вместо челябинец «предложил приобрести лимонад..., положить в тряпочную сумку, таким образом подсказав все достоинства такого способа вооружиться против незаконных действий ОМОНа».