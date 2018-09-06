Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму о художественных выставках в Третьем рейхе

Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы» режиссера Клаудио Поли после дополнительной экспертизы картины. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу.

«Прокатное удостоверение картины „Похищенные сокровища Европы“ выдано, оно действует с сегодняшнего дня. В прокат фильм выходит 6 сентября», — сообщили Минкульте.

Ранее сообщалось, что Минкульт отказался выдать фильму прокатное удостоверение. В самом ведомстве это опровергли, заявив, что лишь попросили дополнительное время для экспертизы, так как в фильме присутствует символика Третьего рейха.

Документальный фильм «Похищенные сокровища Европы» режиссера Клаудио Поли вышел в мировой прокат в марте 2018 года. Согласно аннотации на сайте CinemaEmotion, в нем показано, как с начала Второй мировой войны нацисты в Германии и на оккупированных территориях забирали произведения искусства из музеев и домов крупных коллекционеров.