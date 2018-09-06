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Верховный суд Индии отменил уголовное наказание за однополые отношения

Общество

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Верховный суд Индии признал неконституционной статью 377 Уголовного кодекса страны, предполагавшей до 10 лет колонии за однополые связи, сообщает BBC.

Вступившая в силу во времена колониального господства Великобритании в 1861 году, статья регулировала «противоестественные половые сношения с любым мужчиной, женщиной или животным».

Суд постановил, что дискриминация на основании сексуальной ориентации является нарушением прав человека. При этом наказание за зоофилию и педофилию осталось в силе.

Согласно отчету 2017 года Международной ассоциации лесбиянок и геев, уголовное наказание за однополые отношения существует в 71 стране (если исключить из списка Индию после сегодняшнего решения Верховного суда). Большинство из них находятся в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Теги:
лгбт, геи, права человека, индия, va
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