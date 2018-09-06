Верховный суд Индии отменил уголовное наказание за однополые отношения
Верховный суд Индии признал неконституционной статью 377 Уголовного кодекса страны, предполагавшей до 10 лет колонии за однополые связи, сообщает BBC.
Historical judgment!!!! So proud today! Decriminalising homosexuality and abolishing #Section377 is a huge thumbs up for humanity and equal rights! The country gets its oxygen back! 👍👍👍💪💪💪🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ZOXwKmKDp5— Karan Johar (@karanjohar) September 6, 2018
Вступившая в силу во времена колониального господства Великобритании в 1861 году, статья регулировала «противоестественные половые сношения с любым мужчиной, женщиной или животным».
Суд постановил, что дискриминация на основании сексуальной ориентации является нарушением прав человека. При этом наказание за зоофилию и педофилию осталось в силе.
Согласно отчету 2017 года Международной ассоциации лесбиянок и геев, уголовное наказание за однополые отношения существует в 71 стране (если исключить из списка Индию после сегодняшнего решения Верховного суда). Большинство из них находятся в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.