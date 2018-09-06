РПЦ предложила построить «православный Ватикан» в центре Сергиева Посада

Русская православная церковь предложила снести административные здания в центре Сергиева Посада и создать там «православный Ватикан». Об этом стало известно «Русской службе Би-би-си».

Согласно плану перестройки центральной части города, у стен Троице-Сергиевой Лавры должен появиться «храм под открытым небом» — поле со сценой, где будут проходить массовые богослужения. Кроме этого предлагается построить библиотеку, комплекс церковных учреждений, молодежный центр, конгресс-центр и медиа-центр.

Сейчас на этом месте находятся здание администрации Сергиева Посада, два отеля, торговый центр, крытый рынок, дом культуры, несколько жилых строений и парк развлечений. Для реализации предложений РПЦ эти постройки будет необходимо снести.

В августе глава церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации, протоиерей Леонид Калинин сообщил, что Сергиев Посад нужно будет «очистить от советского наследия» и «чуждого архитектурного стиля». Хотя под снос могут попасть и жилые дома советского периода, их жители с радостью согласятся переселиться, отметил священник.

«Би-би-си» Калинин рассказал, что проект перестройки центра Сергиева Посада одобрен патриархом Кириллом и президентом России Владимиром Путиным, а также Попечительским советом Сергиевой Лавры.

По данным источника, знакомого с ходом ведения проекта, и экс-мэра города Сергея Пахомова, у официального разработчика государственного проекта по благоустройству города конструкторского бюро «Стрелка» нет плана по массовому сносу зданий.

Как уточнил Пахомов, планируется снести несколько «ужасных домов», но жилые здания в их число не входят. Источник при этом уточняет, что снос здания администрации возможен.

По словам источника в городском руководстве, в администрации города о планах РПЦ не знали.

«Церковь планирует создать православный центр, хотя изначально шла речь о сохранении исторической части города. Были общественные слушания, приезжала „Стрелка“ и шел разговор о том, что можно сохранить, а не разрушить», — рассказал источник в городской администрации. Официально там отказались комментировать эту информацию.