У Дмитрия Медведева сменился пресс-секретарь

Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова покинет свой пост, передает Интерфакс.

Тимакова рассказала, что в ближайшее время планирует перейти на работу во Внешэкономбанк. Она не уточнила, какую должность планирует занять в банке, и предложила дождаться официальных назначений.

Новым пресс-секретарем Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора агентства «Россия сегодня» Олег Осипов.

Наталья Тимакова уходит в ВЭБ. Пресс-секретарем премьера РФ станет топ-менеджер МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. Он, кстати, работал в Кремлевском пуле РИА Новости. pic.twitter.com/tW8jlgDDVL — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 6, 2018

Наталья Тимакова стала пресс-секретарем Дмитрия Медведева в 2008 году после избрания его президентом России, а впоследствии после его назначения премьером в 2012 году заняла должность пресс-секретаря и заместителя руководителя аппарата правительства.

Слухи о ее уходе с должности появились еще летом. Тогда РБК со ссылкой на источники сообщал, что в сферу ответственности Тимаковой предположительно войдут проекты в области культуры и развития городских территорий, или же ее назначат курировать связи с общественностью (Public Relations) и с государством (Government Relations). Переход в ВЭБ, как отмечал РБК, связан с желанием Натальи Тимаковой сменить сферу деятельности.

Новому пресс-секретарю Медведева Олегу Осипову 39 лет, с 1999 года он работает в агентстве РИА Новости, где долгое время был сотрудником «кремлевского пула», а затем возглавлял политическую редакцию агентства. С 2015 года Осипов занимал пост первого заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня».