Омбудсмен ЯНАО: Сенцов «выглядит вполне здоровым» после 115 дней голодовки

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии «Белый медведь» на Ямале, после 115 дней голодовки «выглядит вполне здоровым» и ни на что не жалуется, заявил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак по итогам 30-минутной встречи с режиссером, которая прошла накануне. Об этом сообщает Интерфакс.

«Он адекватен, спокоен в общем. В добровольном порядке ему оказывается медикаментозная помощь. Когда я пришел к нему, он как раз лежал на капельнице», — сказал Сак.

Омбудсмен добавил, что Сенцов ни в чем не нуждается, поддерживает связь с адвокатом и по телефону с родственниками.

«Я спросил про то, что к нему рвутся правозащитники, хотят его посетить различные священнослужители. Сенцов сказал, что во встречах с правозащитниками и представителями религиозных конфессий не нуждается. Дословно: „Видеть никого не хочу. Мне вполне достаточно обращения с моим адвокатом и с вами“», — передал его слова Сак.

По словам обмудсмена, Сенцов заявил, что не намерен прекращать голодовку и готов идти до конца.

Сегодня у администрации президента начались пикеты в поддержку Сенцова. Организатор пикетов, педагог-психолог Юлия Самойлова, рассказала, что планирует сделать акцию постоянной.

Сегодня 116-й день голодовки Сенцова pic.twitter.com/rSImzdePyq — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 6, 2018

Напомним, режиссер был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая Сенцов объявил голодовку в поддержку украинских политзаключенных.

15 августа комиссия по вопросам помилования в ЯНАО отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. По словам родственников осужденного, сам Сенцов выступает против написания прошения о помиловании.

За освобождение украинского режиссера выступили многие правозащитники и деятели культуры. Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.