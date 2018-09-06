Активисты движения наблюдателей «Голос» пожаловались на преследования со стороны журналистов НТВ

Движение в защиту прав избирателей «Голос» обвинило журналистов телеканала НТВ в слежке. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Хотя активисты и раньше жаловались на действия журналистов телеканала, в новом заявлении говорится о слежке за сыном члена совета движения Романа Удота. По его словам, 3 сентября они ждали его возле школы, где учится третьеклассник, и начали атаковать вопросами.

В подготовленном движении видео Удот также вспоминает об уголовном деле, возбужденном по заявлению от журналистов НТВ. Он сорвался на них, когда те ждали его у входа на работу, а те обвинили его в угрозах убийством (ст. 119 УК).

Движение в защиту прав избирателей «Голос» (ранее — Ассоциация «Голос») возникло в 2000 году. Оно организует наблюдения на выборах, а также готовит «Карту нарушений» и поддерживает работу горячей линии. В 2016 году ассоциация «Голос» была ликвидирована решением Пресненского районного суда после внесения в реестр иноагентов министерства юстиции.