Кандидатов в депутаты от «Партии дела» в республике Алтай не пустили на выборы из-за «приказа администрации губернатора»

«Партия дела» на своем Youtube-канале опубликовала аудио-запись, где слышно, как глава Шебалинского района республики Алтай Андрей Цыгулев на неформальной встрече 2 августа объясняет кандидатам в муниципальные депутаты от партии причину, по которой их не могут зарегистрировать на выборах: «Из центрального аппарата губернатора Бердникова пришла директива о том, что не должно быть на выборах “Партии дела”».

— Что делать будем, господа-товарищи? Вопрос наисерьезнейший, — говорит на записи Цыгулев, — У нас и «фсбшники» были, и прокуратура. И в правительстве все на ушах стоят. (...) По телефону мне сказали, что партия финансируется за счет иностранных фондов. Честно говоря, всегда производством занимался, в это никогда нос не совал. Я за себя лично переживаю. И на нас крест поставят и лишат финансирования.

При этом Цыгулев отметил, что не обвиняет партию в иностранном финансировании, но допустить до выборов не может: «Я ни в коем случае не хочу никого обвинить (...) С центрального аппарата, видимо, пришла какая-то директива и все здесь с ног на голову поставили. Мне сказали, что не должно быть «Партии дела». Почему — никто не объясняет».

Секретарь федерального совета «Партии дела» Алексей Лапушкин рассказал «Новой», что партия проходила проверку Минюста в мае этого года и никогда не была замечена в иностранном финансировании: «Были проверены не просто все источники финансирования партии, но и все расходные документы. Это даже не смехотворно, это анекдотично. С решением об отказе мы обращались в республиканский суд, но получили отказ. Отказ в регистрации по другим основаниям у нас еще был в том, что мы не уведомили Минюст (что по закону не обязаны делать) о выдвижении списков. Избирательная комиссия это должна делать, это не наша обязанность».

«Новой» не удалось получить оперативный комментарий Андрея Цыгулева по поводу ситуации.

4 августа фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад, согласно которому на региональных выборах 2018 года было зафиксировано рекордное число снятых с них партийных списков (8). Авторы доклада Александр Кынев, Аркадий Любарев и Андрей Максимов констатировали, что это приводит к сужению легального политического поля.