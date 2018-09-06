РБК узнал о планах властей Иркутской области перейти на пятилетний госплан

Власти Иркутской области начали переход на госплан, в рамках которого ключевые задачи будут планироваться сроком на пять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко и неназванных региональных чиновников.

По данным РБК, губернатор Левченко в июле уже создал областной комитет по госпланированию, теперь власти региона должны согласовать стратегию в Минэкономразвития, которое сообщило изданию, что идея иркутских властей с ними не обсуждалась.

Хотя в основе идеи иркутских властей лежит формат, действовавший в СССР, их полное совпадение невозможно, поскольку «времена сильно изменились, изменился и экономический уклад». В госплане будет учитываться вся деятельность региональных властей, которую они могли бы вести и в рамках существующих госпрограмм, однако иркутские чиновники не считают госпрограммы достаточно эффективными.

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Пятилетний госплан, по словам Левченко, будет включать производственный, социальный, транспортный, научный и другие блоки. Среди ключевых элементов — надбавки бюджетникам в зависимости от квалификации, рост доли обрабатывающих производств, баланс развития территорий, крупные инвестиционные проекты.

Идею госплана поддерживают сторонники КПРФ, губернатор Сергей Левченко также является коммунистом. Против госплана выступает иркутское отделение «Единой России» и местное заксобрание. По словам спикер заксобрания, госплан противоречит федеральному законодательству о стратегическом планировании.