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Капитаном сборной России по футболу стал Артем Дзюба

Спорт

 

Артем Дзюба будет капитаном сборной России по футболу в предстоящей игре Лиги наций с Турцией. Такое решение принял тренер Станислав Черчесов, передает ТАСС. 

Он назвал Дзюбу лидером и в раздевалке, и на поле.

«Это вытекало из логики. Акинфеева нет, Смолова нет. Игнашевич и Самедов больше не играют в сборной.  А Артем – наш самый опытный  футболист, будет выводить на поле команду в капитанской повязкой», – сказал Черчесов. 

Матч с турками станет для сборной России первым после чемпионата мира, на котором команда дошла до четвертьфинала. На турнире капитаном команды был вратарь Игорь Акинфеев, который не получил вызова, так как проходит запланированное медицинское обследование.

Матч Лиги наций Турция - Россия пройдет в Трабзоне 7 сентября, начало в 21:45 мск.

Теги:
nt, футбол, сборная россии
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