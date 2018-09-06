Капитаном сборной России по футболу стал Артем Дзюба

Артем Дзюба будет капитаном сборной России по футболу в предстоящей игре Лиги наций с Турцией. Такое решение принял тренер Станислав Черчесов, передает ТАСС.

Он назвал Дзюбу лидером и в раздевалке, и на поле.

«Это вытекало из логики. Акинфеева нет, Смолова нет. Игнашевич и Самедов больше не играют в сборной. А Артем – наш самый опытный футболист, будет выводить на поле команду в капитанской повязкой», – сказал Черчесов.

Матч с турками станет для сборной России первым после чемпионата мира, на котором команда дошла до четвертьфинала. На турнире капитаном команды был вратарь Игорь Акинфеев, который не получил вызова, так как проходит запланированное медицинское обследование.

Друзья!

Уже завтра - матч @UEFAEURO против Турции!

Очень рассчитываем на вашу поддержку!

Мы начинаем!#вместемыкоманда pic.twitter.com/PJ9sBynOxy — Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2018

Матч Лиги наций Турция - Россия пройдет в Трабзоне 7 сентября, начало в 21:45 мск.