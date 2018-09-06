Курс евро на торгах превысил 80 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с апреля этого года превысил отметку в 80 рублей на торгах на Московской бирже.

Биржевой курс доллара к рублю также вырос, достигнув отметки в 69 рублей впервые с августа.

По данным на 16.20 по мск, евро торгуется по цене 80,4 руб., доллар –по 69,1 руб.

Ранее в четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что не считает реалистичным сценарий серьезного ослабления курса рубля. «У нас прогноз в том числе по обменному курсу на период до 2020 и последующие годы практически не изменился. То есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того чтобы произошло какое-то серьезное ослабление рубля», — сказал он, выступая на Мосфинфоруме.

Ослабление рубля начало происходить в августе 2018 года на фоне новостей о новых санкциях США против России. После этого Центральный банк России отказался от закупки иностранной валюты для Минфина с 23 августа до конца сентября. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — пояснили тогда в Центробанке.