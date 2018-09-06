Фигурант «пензенского дела» Арман Сагынбаев заявил о пытках током сотрудниками ФСБ

Сотрудники ФСБ при допросе фигуранта «пензенского дела» Армана Сагынбаева для получения признательных показаний пытали его током, сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Тимур Мифтахутдинов.

Защита Сагынбаева 6 сентября обратилась в военный следственный отдел следственного комитета по Петербургскому гарнизону для проверки сведений из адвокатского опроса (копию заявления опубликовал в своем телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков).

Арман Сагынбаев рассказал, что после задержания 5 ноября его отвели в микроавтобус, где ему на голову надели мешок и стали бить по всему телу, требуя назвать адрес проживания в Санкт-Петербурге.

После проведения обыска по названному Сагынбаевым адресу его вновь доставили в микроавтобус, где также, с мешком на голове, начали пытать током, требуя признательных показаний.

«Находившиеся в машине люди стали называть фамилии и имена неизвестных мне людей, и если я говорил, что их не знаю, получал разряд электрического тока. Также мне с большой силой наносили удары по голове каким-то предметом, похожим на ежедневник.

Когда эти лица поняли, что я не могу узнать называемых мне людей, мне стали задавать другие вопросы, в том числе о том, как можно изготовить взрывные устройства и как называются химические и технические компоненты таких устройств», — вспомнил мужчина.

Он также рассказал, что когда сотрудников ФСБ во время допроса не устраивали его ответы, они «били по голове и пропускали через меня электрический ток до тех пор, пока я не стал отвечать, что они хотели».

По его словам, они также угрожали ему расправой над близкими людьми, утверждая, что им за это ничего не будет, потому что он террорист. Среди прочего, они говорили, что «могут изнасиловать мою девушку <...>, отрезать ей и мне руки и прижечь паяльником».

Напомним, Армана Сагынбаева задержали в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге. При обыске у него нашли ведро с алюминиевой пудрой. Сагынбаев дал признательные показания и сообщил, что купил ее и другие детали для изготовления взрывчатки на сайте «Авито.ру».

По «пензенскому делу» в Санкт- Петербурге и Пензе проходят 11 человек. По версии следствия, сообщество «Сеть» готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела рассказывали, что их пытали электротоком и требовали дать признательные показания.

В октябре 2017 года в Пензе по делу «Сети» арестовали пятерых человек — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Егора Зорина, Василия Куксова и Андрея Чернова. Из Петербурга также доставили Армана Сагынбаева. В конце января в Петербурге были задержаны Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов (последнему обвинение в участии в террористическом сообществе «Сеть» по ч.2 ст.205.4 УК предъявили в апреле). В июле в Пензе были арестованы еще два фигуранта — Михаил Кульков и Максим Иванкин.