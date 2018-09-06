ЕР внесла поправки к пенсионной реформе. Среди них – пополнение ПФР коррупционными деньгами и добровольный отказ депутатов от льгот

«Единая Россия» внесла поправки к законопроекту о пенсионной реформе, согласно которым средства, конфискованные за коррупционные преступления, будут направляться в Пенсионный фонд России. Об сообщает ТАСС со ссылкой на выступление секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Так, за последние шесть лет, по словам Турчака, в бюджет от конфискации средств за коррупционные преступления поступило более 1,2 миллиарда рублей.

Турчак также сообщил о внесении поправок, предусматривающих добровольный отказ депутатов и сенаторов от пенсионных преференций. Об этом «справедливом», по его словам, предложении он впервые заявил в конце августа во время совместного заседания генерального совета и совета руководителей фракций партии.

Напомним, о повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).

В конце августа президент Владимир Путин в специальном телеобращении предложил увеличить для женщин возраст выхода на пенсию до 60 лет, дать многодетным матерям право на досрочный выход на пенсию, а также ввести уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

Дополняется