США, Германия, Франция и Канада согласились с выводами о причастности России к отравлению Скрипалей

США, Германия, Франция и Канада в совместном заявлении приветствуют прогресс властей Великобритании в расследовании отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и согласны с выводом об «одобрении» их отравления российскими властями.

Они также согласились с тем, что подозреваемые по делу, Андрей Петров и Руслан Боширов, являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России.

«Мы, лидеры Франции, Германии, США, Канады и Великобритании выражаем негодование по поводу использования нервно-паралитического вещества, известного как Новичок, в Солсбери 4 марта», — говорится в заявлении Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель, Джастина Трюдо и Терезы Мэй. «Мы требуем от России передачи Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полной информации о производстве «Новичка». Мы полностью доверяем заявлениям британских следователей, согласно которым двое подозреваемых являются офицерами ГРУ, а эта операция была почти наверняка одобрена высокопоставленными чиновниками. Мы уже предприняли совместные действия, чтобы пресечь деятельность ГРУ благодаря крупнейшей в истории высылке сотрудников разведки под прикрытием. Вчерашнее объявление еще больше усиливает наши намерения совместно бороться против враждебных действий зарубежной разведки на наших территориях, поддерживать запрет химического оружия, защищать наших граждан и страны от злонамеренной деятельности иностранных государств».

Накануне, 5 сентября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что операцию в Солсбери одобрили не только руководители ГРУ, сотрудниками которого являются и Петров, и Боширов, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве. Какие именно это фигуры, Мэй не уточнила.

Ранее британские прокуроры обвинили обоих россиян в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными.

Напомним, что 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.