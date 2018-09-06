«Посмотри, что он распространяет в интернете»: в Кемерове завели дело о пропаганде нацизма благодаря прохожему

Дело о пропаганде нацизма против Станислава Калиниченко, кемеровского блогера и координатора местного штаба Алексея Навального, завели по заявлению мужчины, которому случайный прохожий дал лист формата А4 с распечатанной картинкой со страницы координатора в «Одноклассниках». Об этом «Новой газете» рассказала сам Калиниченко.

Согласно материалам дела, заявление на активиста написал некий Алексей Шайдуров.

«В заявлении Шайдуров описывает, что узнал, что я координатор штаба Навального и решил со мной познакомиться. На крыльце штаба он встретил какого-то человека и спросил, где можно найти Калиниченко. На что человек, улыбаясь, протянул ему лист формата А4 и сказал: „Посмотри, что твой Калиниченко распространяет в интернете“. Это был распечатанный со страницы сайта „Одноклассники“ скриншот якобы моей страницы, на которой была картинка с фашистской свастикой», — рассказал блогер.

Вы посмотрите как эти недоумки клепают дела. На каждого из вас может найтись парень, который "улыбнётся и протянет лист а4". Почитайте свидетельские показания по административному делу "о реабилитации нацизма": pic.twitter.com/WP8EkLbMoS — Ксения Пахомова (@ks_pakhomova) September 5, 2018

Как отмечается в заявлении Шайдурова, у оскорбленного мужчины пропало желание знакомиться с координатором, «так как Калиниченко оказался очередным провокатором и к тому же ценителем фашисткой свастики». Затем он пошел писать заявление в полицию, «чтобы сообщить по факту публичной пропаганды свастики в Интернете».

Шайдурова огорчили скриншоты GIF-изображения, на которых четыре человека в черной форме с оружием стоят на стене, с которой свисает флаг со свастикой. По словам Калиниченко, он не публиковал эти изображения.

«Мне кажется, что это какая-то странная провокация со взломом и подкидыванием картинки. Сама картинка не имеет никакого юмора или стеба, она топорная и глупая, и такое опубликовать я не мог», — сказал он.

Накануне стало известно о возбуждении дела против Калиниченко. Ему вменяют статью 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»).

В день задержания он находился на заседание Заводского районного суда в качестве слушателя по иску, поданному им к СИЗО. После слушания двое сотрудников Центра «Э» и инспектор Юлия Голынская подошли к блогеру, уведомили его об администратвином деле и сразу же передали материалы дела судье.

Калиниченко рассказал, что провел в суде весь день. «Судья, посмотрев материал, который был составлен с большим количеством ошибок, поздно вечером вынес решение, что дело необходимо возвратить инспектору на доработку и устранение недостатков», — пояснил он.

Несмотря на это инспектор заявила, что блогера необходимо задержать на 48 часов. В отделе полиции, куда отвезли Калиниченко, около 12 ночи блогера отпустили.

По мнению Калиниченко, возбуждение дела связано с предстоящей 9 сентября акцией сторонников Навального против пенсионной реформы.

«Мы подавали документы о проведении митинга, в которых я был обозначен как уполномоченное лицо акции. В Кемерово акцию так и не согласовали, а меня хотят всячески устранить от этого мероприятия», — отметил Калиниченко.

Напомним, в августе 2018 года в Кемерове прекратили уголовное дело против Калиниченко, которого обвиняли в применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По словам блогера, в 2016 году два полицейских подошли к нему на улице и попросили подписать протокол о распитии спиртных напитков на улице. После того как Калиниченко отказался, правоохранители отвезли его в отдел полиции, где, по его словам, душили и избивали.

Следствие полагало, что на входе в помещение для административно задержанных Калиниченко ударил одного из полицейских «в область лица». На видеозаписи из ОВД, опубликованной юристом Артуром Сташем, видно, что задержанный налетел на одного из полицейских из-за толчка.