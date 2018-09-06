Путин предложил штрафовать за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

Работодателям за отказ принимать на работу и увольнение людей предпенсионного возраста предусматривается штраф до 200 тысяч рублей, изъятием дохода за полтора года, либо обязательные работы на срок до 360 часов. Об этом говорится в поправках в законопроект о повышении пенсионного возраста, которые внес в Госдуму президент Владимир Путин.

Под предпенсионным возрастом, отмечается в тексте законопроекта, предлагается понимать пять лет до возраста, в котором потерпевшему должна быть назначена страховая пенсия после повышения пенсионного возраста.

29 августа во время телеобращения к гражданам России Путин рассказал о своем видении пенсионной реформы. Он предложил ввести уголовную ответственность для работодателей, которые увольняют или не берут на работу людей из-за их пожилого возраста, а также повысить пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет, вместо предложенных правительством восьми лет.

Мужчинам повышение возраста оставят согласно изначальному проекту Государственной думы, принятом в первом чтении, — до 65 лет. Многодетным матерям он предложил право на досрочный выход на пенсию.

О планах правительства поднять пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин стало известно в июне.