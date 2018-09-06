Суд на Украине продлил арест журналисту Вышинскому

Херсонский городской суд в четверг продлил срок содержания под стражей руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 4 ноября, сообщает Интерфакс.

«Подозреваемому продлили срок содержания под стражей до 4 ноября», — сказала пресс-секретарь базирующейся в Киеве прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

Накануне журналиста госпитализировали из зала суда для обследование в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Вышинскоий заявил, что ему не провели должного обследования в херсонской больнице. Он отметил, что в среду вечером в больнице, куда его привезли, никаких специалистов, кроме дежурных, не было.

Перед сегодняшним заседанием следственные органы предоставили справку, что по состоянию здоровья он может принимать участие в судебных заседаниях и содержаться под стражей. Адвокаты намерены настаивать на повторном обследовании Вышинского.

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Ранее Вышинскому продлили арест до 13 сентября. Ему предъявили новое обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. В прокуратуре Крыма сообщили, что в ходе обысков в банковском сейфе журналиста нашли и изъяли пистолет и патроны к нему.

Напомним, Украина обвинила Вышинского в государственной измене и публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «воспрепятствование законной деятельности журналиста» (ст. 144 УК РФ) и «привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности» (ст. 299 УК РФ). Вышинский является гражданином Украины и России одновременно.