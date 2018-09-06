Transparency International обнаружило конфликт интересов у депутатов Надежды Бабкиной и Александра Легкова

Российской отделение антикоррупционной организации Transparency International обнаружило конфликт интересов у девяти московских и подмосковных депутатов, в том числе у певицы Надежды Бабкиной и лыжника Александра Легкова. Доклад опубликован на сайте организации.

Согласно заявлению организации, Бабкина одновременно возглавляет фольклорный театр «Русская песня» и занимает пост зампредседателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

«Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку. Они с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов», — заявили авторы доклада.

Другой депутат Мособлдумы и лыжник Александр Легков занимает должность запредседателя комитета по делам молодежи и спорта и отвечает за контроль бюджетного финансирования молодежной политики и развития спорта. Депутат также, являясь учредителем ООО «Экипировочный центр имени Легкова», заключил три контракта на 3,7 млн рублей с двумя государственными спортивными учреждениями, отмечают в Transparency International.

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Всего авторы доклада указали о наличие конфликтов интересов у девяти депутатов и о каждом из сообщили в прокуратуру. Ведомство, в свою очередь, перенаправило обращения в комиссию Мосгордумы по контролю за депутатскими декларациями доходов и имущества.

В комиссии ответили, что не получали от Бабкиной и Сороки сообщений о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.